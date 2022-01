Jason Statham nimmt es nicht nur mit schweren Jungs jeder Fasson auf, sondern hat sich 2018 auch schon mit einem prähistorischen Riesenhai namens Megalodon erfolgreich angelegt. Nun wurde bestätigt, dass es zu dem Hai-Spektakel "Meg" ein Sequel geben wird, wie aus einem Bericht von "KFTV" hervorgeht.

Der Beginn der Dreharbeiten steht in Großbritannien unter der Regie von Ben Wheatley unmittelbar bevor. In den dortigen Warner-Bros.-Studios werden für die Unterwasser-Szenen zwei riesige Tanks breitgestellt, wodurch eine Rückkehr an den früheren Drehort Auckland in Neuseeland wegfällt.