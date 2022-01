"Beavis and Butt-Head"-Film kommt noch 2022

Rückkehr in die alte Form

Die beiden müssen also vor ihrem Film-Auftritt erst noch ihre alte Form wiedergewinnen. Natürlich ergeben sich nun viele Frage: Arbeiten die zwei noch immer bei "Burger World", sind Nachos nach wie vor ihr Leibgericht, hatten sie endlich Glück bei Frauen und ist Fernsehen ihre Lieblingsbeschäftigung geblieben?

Immerhin hat das schrille Duo bereits 1996 Film-Erfahrung sammeln können, denn in diesem Jahr kam das Werk "Beavis and Butt-Head Do America" in die Kinos. Damals wurden die beiden sogar für Auftragskiller gehalten, obwohl sie doch eigentlich nur Ersatz für ihren geklauten Fernseh-Apparat besorgen wollten.