James Cameron fehlte aus "persönlichen Gründen"

Auch Regie-Legende und Oscarpreisträger Cameron war bei der Oscar-Zeremonie nirgends zu erblicken. Seine erst zu Weihnachten 2022 erschienene "Avatar"-Fortsetzung "The Way of Water" mauserte sich mit einem bisherigen Einspielergebnis von knapp 2,3 Milliarden US-Dollar zum bislang drittumsatzstärksten Film der Kinogeschichte - und war bei den Oscars vier Mal nominiert, darunter ebenfalls als "Bester Film".

Der 68-jährige Filmemacher war für "Avatar 2" ebenfalls als Produzent oscarnominiert, fehlte bei der Verleihung jedoch aus "persönlichen Gründen". Das verriet sein Produktionspartner Jon Landau (62) gegenüber dem "New York Times"-Journalisten Kyle Buchanan. Dies ist umso überraschender, da Cameron noch am Samstagabend an einem Dinner mit weiteren Nominierten teilgenommen hatte.