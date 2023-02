Berlinale: 73. Ausgabe startet mit "She Came to Me" mit Anne Hathaway

Am Donnerstagabend startet die Berlinale in ihre 73. Ausgabe. Zum Auftakt ist die US-Komödie "She Came to Me" von Rebecca Miller mit Stars wie Peter Dinklage und Anne Hathaway im Berlinale Palast zu sehen. Bis zur Preisverleihung am 25. Februar werden dann rund 280 Filme aus aller Welt gezeigt, 19 davon im Wettbewerb um den Goldenen Bären. Im Rennen ist hier mit Margarethe von Trottas Filmessay "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" auch eine österreichische Koproduktion.