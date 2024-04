Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 16. April 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Furcht und Schrecken, Krimiserie

Marie Gabler (Katharina Wackernagel) ist unfreiwillig in Hengasch geblieben und muss erstmal damit klarkommen, dass der Haussegen in der Polizeiwache schief hängt. Kollege Fuß (Sebastian Schwarz), der gerne Dienststellenleiter geworden wäre, sorgt für angespannte Stimmung und Nachwuchspolizistin Jenny Dickel (Eva Bühnen) versucht tapfer zu deeskalieren. Auch möchte Marie aus ihrem Chalet ausziehen, aber die Hengascher reißen sich nicht darum, die immer noch fremde Kommissarin zu beherbergen. Als Frau Runkelbach (Friederike Frerichs) ihr schließlich die Wohnung eines unliebsamen Mieters zeigt, liegt der Mann tot in der Badewanne.