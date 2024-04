Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 18. April 2024

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Allgemeinwissensquiz, Show

Straßenreporter Fabian Köster spricht in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen an. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz". Bei Jörg Pilawa im Studio fordern sich die Kandidaten dann gegenseitig heraus und können in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen. Wer kann mit einer guten Allgemeinbildung punkten und wer geht am Ende leer aus?