Worum geht's in Staffel 3?

Da die zweite Staffel aktuell noch in den USA auf ABC läuft, kann man noch nicht genau sagen, wovon die neuen Folgen handeln werden. Man kann jedoch davon ausgehen, dass Will Trent weiterhin mehr über seine Familiengeschichte erfahren wird.

Vielleicht wird sich die Krimiserie, so wie bisher auch, an den Vorlageromanen der Erfolgsautorin Karin Slaughter orientieren. Im dritten Teil der Will Trent-Buchreihe mit dem Titel "Tote Augen" geht es um folgendes:

Als Krankenhausärztin in Atlanta, Georgia, versucht Dr. Sara Linton, ihr Leben neu zu ordnen. Doch als es zu einer Reihe grausamer Folterungen und Morde kommt, kann die ehemalige Rechtsmedizinerin aus dem Grant County nicht länger tatenlos zusehen.

Sie schaltet sich in die Ermittlungen von Will Trent und Faith Mitchell vom Georgia Bureau of Investigation ein, auch wenn die Ereignisse schmerzhafte Erinnerungen in ihr wecken, die sie eigentlich hinter sich lassen wollte. Bald wird sie feststellen, dass sie diesem Gefühl besser vertraut hätte.