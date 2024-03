Mit der Kult-Sitcom "Seinfeld" hat sich Produzent Jerry Seinfeld ohnehin schon in die Annalen der Fernsehgeschichte eingeschrieben. Über die letzten drei Jahrzehnte hat der Comedian immer wieder bewiesen, was für ein herausragender Geschichtenerzähler und Komiker er ist. Kaum einer besticht mit so einer scharfsinnigen Art, alltägliche Situationen zu beleuchten.

Von seinen intelligenten Wortwitzen, seinem Charisma und seinem Hang zur Selbstironie macht er auch bei seinem nächsten Projekt Gebrauch: "Unfrosted: The Pop Tart Story" stellt sein Regiedebüt dar, wartet mit einem unglaublich begabten Cast auf und begeistert in vollen Maßen im irren Netflix-Trailer: