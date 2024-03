Die besten TV-Tipps für Freitag, den 15. März 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Vorübergehend glücklich - Vredenhorst, Drama

Sonja Stellbrink (Franziska Machens), erfolgreiche Vertreterin eines großen Pharmakonzerns, wird nach einer erotischen Eskapade mit einem ihrer Kunden von ihrem Arbeitgeber beurlaubt. Ihr Mann beurlaubt sie anschließend auch aus ihrer Ehe. So quartiert sich Sonja für ein paar Tage wieder in ihrem Elternhaus ein und ist plötzlich zurück in der Münsterländer Kleinstadt ihrer Kindheit.