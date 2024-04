Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 3. April 2024

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Leckere Mahlzeiten zaubern mit den Zutaten aus den Kühlschränken vollkommen fremder Haushalte: Dieser Herausforderung stellen sich bei "Kühlschrank öffne dich!" pro Episode zwei Profikochteams, die im Wettkampf gegeneinander antreten. Wer kreiert am Ende das schmackhafteste Menü? Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd.