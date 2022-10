40 Jahre "Blade Runner": SciFi-Kultfilm mit Anlaufhürden

Die Suche nach dem perfekten Ende

Die ambivalente Figurenzeichnung in "Blade Runner" machte es den Kinozuschauern nicht leicht, sich mit dem vermeintlichen Helden der Geschichte zu identifizieren. Die visuell beeindruckende, jedoch deprimierende Optik des Streifens und sein für Interpretationen offener Handlungsverlauf taten ihr übriges. Kurzum: "Blade Runner" floppte an den Kinokassen, obwohl oder gerade weil das Filmstudio nicht an Scotts Vision glaubte und ein Happy End nebst unmotiviertem Voice-Over von Ford ans Ende klatschte.

Die unterschiedlichen Schnittversionen von "Blade Runner" allein würden genug Stoff für eine Doktorarbeit liefern. Nur so viel: Es gibt unter anderem die US- und International-Version von 1982, einen "Director's Cut" (1992) sowie einen "Final Cut" (2007). Erst bei der letztgenannten Ausgabe genoss Scott jedoch das komplette kreative Sagen. Die Erklärbär-Voice-Overs gehörten schon ab dem "Director's Cut" der Vergangenheit an, das Happy End wich einem offenen Ende. Zudem beinhalten die neueren Versionen eine Szene mit einem Einhorn, die stark andeutet, dass Rick Deckard selbst ein Replikant sein könnte.

Ähnlich wie Jahre später bei einer anderen Romanverfilmung, "Fight Club" von David Fincher (60), mauserte sich "Blade Runner" über Videokassettenverkäufe und Ausleihen via Videothek doch noch zum Erfolg. Die philosophischen, gesellschaftskritischen und ethischen Lesearten des Films machten ihn zudem zu einem oft behandelten Werk in akademischen Kreisen.