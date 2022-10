"Blonde" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Joyce Carol Oates und dramatisiert das Leben der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe. Dabei nimmt sich Regisseur Andrew Dominik einige Freiheiten und spielt mit dem Monroe-Mythos. Schon kurz nach der Veröffentlichung am 28. September auf Netflix musste das Biopic herbe Kritik einstecken.

Die "New York Times" schrieb etwa: “Nachdem Marilyn Monroe in ihren 36 Jahren die Abwesenheit ihres Vaters, die Gewalt ihrer Mutter, Zeit in einem Waisenhaus, Armut, Beleidigungen, psychische Krankheiten, Drogensucht und sexuelle Übergriffe erdulden musste, ist es erfreulich, dass sie nicht die Vulgaritäten von 'Blonde', einem nekrophilen Stück Entertainment, das sie ausnutzt, miterleben musste."