Nach Daniel Craigs (54) Abschiedsvorstellung als 007 in "Keine Zeit zu sterben" (2021) ist die James-Bond-Rolle gegenwärtig vakant. In der Geschichte des langlebigen Agenten-Franchises sind mit Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig bisher lediglich sechs Darsteller in die Haut des britischen Gentleman-Spions geschlüpft - und haben sich ihre Wodka Martinis auf die Bond-typische Art bestellt.

Was womöglich sogar einige langjährige Bond-Fans nicht wissen: Bei dem Mega-Franchise handelt es sich um ein veritables Familienunternehmen. Einst von Co-Produzent Albert R. Broccoli (1909-1996) ins Leben gerufen, kümmern sich seit "James Bond 007 - GoldenEye" aus dem Jahr 1995 dessen Tochter Barbara Broccoli (62) und ihr Halbbruder Michael G. Wilson (80) um alle Bond-Belange und-Fragen - und werden nun auch über den nächsten Darsteller für die Rolle entscheiden.