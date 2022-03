So entsteht auch eine sehr bizarre, wirklich skurrile und durchaus verstörende Sexszene in der vierten Folge der Horrorserie.

Das haben auch TikTok-UserInnen erst kürzlich bemerkt: TikToker @siriuslycody forderte andere UserInnen dazu auf, sich eine Sexszene zwischen Lisa und ihrem Partner Roy anzusehen, und darauf direkt mit einem Video zu reagieren. Ohne viel zu Spoilern: In Minute 35 in Folge Vier geht es heiß her – mit einer Vagina an einer Stelle, wo man sie nicht vermuten würde, und einer vaginalen Tiefe, die einfach nicht gesund sein kann.