"Breakout": Arnold Schwarzenegger endlich wieder im Kino zu sehen

Kein Kinofilm seit "Terminator: Dark Fate" 2019

Zum letzten Mal war Arnold Schwarzenegger 2019 im Kino zu sehen. In "Terminator: Dark Fate" spielte er noch einmal den Kampfroboter, mit dem er 1984 endgültig zum Star wurde. Seitdem widmete sich der Österreicher anderen Formaten, die oft ironisch auf sein Image anspielten. So sprach er eine Figur namens Arnold Armstrong in der animierten Kinderserie "Superhero Kindergarten" oder gab den Donnergott Zeus in einem Werbespot.

Am 25. Mai 2023 startet bei Netflix Schwarzeneggers Seriendebüt "Fubar". In der Actionkomödie spielt er einen Undercoveragent der CIA, der feststellt, dass seine Tochter ebenfalls für die Firma arbeitet.