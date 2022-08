"Call Jane"-Trailer: Elizabeth Banks kämpft für Abtreibungsrechte

Am 16. August erschien der erste Trailer zu "Call Jane". Das Drama erzählt die wahre Geschichte von Joy, einer Hausfrau die 1968 in der Vorstadt von Chicago lebt. Als sie schwanger wird, quälen sie gefährliche Herzprobleme, die bei der Geburt zu ihrem Tod führen könnten. Da Abtreibung illegal ist und sie auch aus medizinischer Sicht keine Sondergenehmigung bekommt, wendet sie sich an die Untergrundorganisation Jane.

Jane ist ein Netzwerk von Frauen, das durch Virgina und Gwen angeführt wird und sich für das Recht auf Abtreibung einsetzt. Täglich erreichen sie zahlreiche Anruferinnen, die in schrecklichen Notlagen stecken und ihre Hilfe benötigen.