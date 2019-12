Cannes-Preisträger Nuri Bilge Ceylan in Wien

Ceylan wird am 6.12 nach der Vorführung seines letzten Filmes „Der wilde Birnbaum“ eine Masterclass in der Urania halten. Abgesehen von der letztjährigen Viennale ist das die einzige Möglichkeit seinen Film in Österreich auf der großen Leinwand zu sehen und den Regisseur zu seiner Arbeit zu befragen.

