"Captain Marvel" hebt ab

Erfolgreich in China

Ein entscheidender Anteil am internationalen Erfolg von "Captain Marvel" wurde in China erzielt. Dort wurden laut Schätzungen satte 89,3 Mio. Dollar eingespielt. Das ist das drittbeste Einspielergebnis für Marvel und weit besser als der überraschende Erfolg von "Wonder Woman" im Reich der Mitte. 2017 spielte der DC-Film dort 38 Mio. Dollar am Startwochenende ein.

"Wonder Woman" liegt bei Frauen weiter vorne

Nur beim weiblichen Publikum bleibt "Wonder Woman" laut Box Office Mojo weltweit ungeschlagen: Zwar hat "Captain Marvel" mit 55 Prozent Männern und 45 Prozent Frauen ein relativ ausgewogenes Geschlechterverhältnis (ähnlich wie auch "Black Panther und "Ant-Man & The Wasp"), aber bei "Wonder Woman" waren 52 Prozent des Publikums weiblich.