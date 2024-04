"Chantal im Märchenland" lässt sich auch von sommerlichem Wetter nicht stoppen. Am vergangenen Wochenende zog der "Fack Ju Göhte"-Ableger 385.000 Millionen Menschen ins Kino (in Deutschland). "Godzilla x Kong: The New Empire", das neueste Mash-up der beiden Monsterlegenden, hatte das Nachsehen, der hochpreisige Neustart rangiert nur auf Platz zwei der aktuellen deutschen Kinocharts. Auch "Kung Fu Panda 4" hatte auf Rang drei keine Chance.