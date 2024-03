Es war einmal ...

Statt Goethe geht's nun also den Gebrüdern Grimm an den Kragen. "Chantal im Märchenland" lebt von den vielen Anspielungen Chantals auf die reale Welt. Typisch Chantal nimmt sie kein Blatt vor den Mund und irritiert so die Märchenfiguren mit ihrer komischen Sprache, auf die sie auch gerne angesprochen wird. Es kommt immer wieder zu Kollisionen zwischen der Realität und der Märchenwelt, in der die grundverschiedenen Lebenswelten aufeinanderprallen. So sorgt Chantals Tanga stets aufs Neue für Verwirrung und als "Influencerin" kann Chantal natürlich nicht ohne ihr Handy.

Solche Running Gags ziehen sich durch den gesamten Film und sorgen beim Publikum für Schmunzler. Bei einem Film, der sich "Chantal im Märchenfilm" nennt, mussten solche Querverweise ja beinahe kommen. Wir finden, Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin hat die Erwartungen an den Film absolut erfüllt. Chantal ist sich treu geblieben und die Märchenwelt hat humoristisch den richtigen Ton getroffen.