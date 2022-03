"Ramble On" soll bahnbrechend werden

Die Meta-Satire-Ebene soll aber nicht das einzig Besondere an "Ramble On" werden. Beispielsweise sollen neue Technologien bei der Serie zum Einsatz kommen, laut Produzent Ted Foxman wird "Ramble On" einen "Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Fernseh- und Filminhalte produziert werden" anführen. Werden all diese Versprechungen eingehalten, könnte "Ramble On" zum bahnbrechenden Vorzeige-Objekt am zukünftigen Serien-Markt werden, um den sich sowohl Sender als auch Streamingservices streiten werden.

Wo "Ramble On" nämlich gezeigt wird, steht noch nicht fest. Die Produktion der Pilotfolge ist aber so gut wie abgeschlossen. Ellin zeigt sich jetzt schon glücklich, wie er in einem offiziellen Statement betont:

"Diese Idee schwirrt seit Jahren in meinem Kopf herum und es ist unglaublich, zu sehen, wie sie zum Leben erweckt wird. Ich bin überaus dankbar, dass so viele meiner 'Entourage'-Crew und -Darsteller zusammen mit einigen der talentiertesten komödiantischen Kräfte der Branche uns auf dieser aufregenden neuen Reise begleitet haben. Wir können es kaum erwarten, dies mit der Welt zu teilen."