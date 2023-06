Kirstie Alley, die im Dezember im Alter von 71 Jahren an Krebs starb, wurde 1987 durch ihre Rolle als Rebecca Howe in der erfolgreichen NBC-Sitcom berühmt. Für ihre Darstellung in der in Boston angesiedelten Serie erhielt sie 1991 einen Golden Globe als beste Schauspielerin und einen Emmy als herausragende Hauptdarstellerin.