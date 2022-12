Kirstie Alley ist tot: US-Schauspielerin verstarb mit 71 an Krebs

Lebens- und Schaffensfreude

"Sie war von ihrer engsten Familie umgeben und hat mit großer Kraft gekämpft, was ihre unendliche Lebensfreude zeigt", teilten True (30) und Lillie Parker (28) weiter mit. "So ikonisch sie auch auf der Leinwand war, sie war eine noch großartigere Mutter und Großmutter." Die Lebens- und Schaffensfreude und Leidenschaft ihrer Mutter "waren beispiellos und inspirieren uns, das Leben in vollen Zügen zu leben, so wie sie es getan hat". Des Weiteren bedankten sich die beiden bei dem Personal des Moffitt Cancer Center in Tampa, Florida.