Verwirklicht Nolan ein altes Projekt?

Nolan hatte bereits 2009 sein Interesse an diesem Projekt bekundet, dann aber wieder davon Abstand genommen, weil ein Serien-Remake mit Jim Caviezel in der Hauptrolle erschien. Nachdem nun 15 Jahre seit dieser Miniserie vergangen sind, wäre es tatsächlich an der Zeit, dass Nolan seine eigene Version des vielversprechenden Stoffes präsentiert. Vielleicht kehrt er dafür sogar zu seinem früheren Lieblings-Studio Warner Bros. zurück, denn die Kontroverse bezüglich der Vermarktungsstrategie des Mutterkonzern WarnerMedia soll inzwischen wieder beigelegt sein.

Doch zunächst bleibt das alles noch Spekulation und wir wären zwar etwas enttäuscht, falls sich Nolan dann doch einem komplett anderen Vorhaben zuwendet, aber zugleich ist sicher: Für welches Projekt sich der Oscarpreisträger letztlich auch entscheidet – er wird uns bestimmt in Erstaunen versetzen.