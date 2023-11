Wir wissen es alle: "Stranger Things" wird 2024 zu Ende gehen, die fünfte Staffel ist die letzte. Die ganze Welt ist deswegen traurig, doch ausgerechnet Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown weniger, so zumindest scheint es: In mehreren Interviews hat die Schauspielerin bereits angemerkt, dass sie sich auf das Ende der Hitserie freue, da sie dann endlich mehr Zeit für andere Projekte habe.

Einige dieser anderen Projekte finden ebenfalls auf Netflix statt, was bedeutet, dass uns Brown beim Streamingriesen noch länger erhalten bleibt. So beispielsweise wird gerade am Drehbuch des dritten Teils der erfolgreichen Filmreihe "Enola Holmes" (mit Brown in der Hauptrolle) gearbeitet. Und auch ein anderer Streifen mit Brown als Titelheldin wird 2024 auf Netflix erscheinen: Das Fantasy-Abenteuer "Damsel".

Einen Trailer gibt es bisher noch nicht, aber ein atmosphärisches Poster: