Daniel Craigs deutliche Botschaft an seinen Bond-Nachfolger

In "Keine Zeit zu sterben" könnte Daniel Craig genau das passieren, was der Titel hinausschiebt. Ob er nun als Bond tatsächlich sterben muss oder einfach in Pension geht - fest steht jedenfalls, dass er im 25. 007-Abenteuer seine Abschiedsvorstellung als Superagent geben wird.

Über einen möglichen Nachfolger wird ja derzeit heftig spekuliert und Tom Hardys Name steht auf der Liste wohl ganz oben.