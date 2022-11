Tony Danza ist als liebenswerter Haushälter in der 1980er-Jahre-Sitcom "Wer ist hier der Boss" unvergesslich und kämpfte mit viel Humor, Charme und Herz gegen gesellschaftliche Geschlechterrollen an. Danach wurde es um den US-amerikanischen Schauspieler mit italienischer Abstammung aber ruhig, an den damaligen Erfolg konnte er bis heute nicht anschließen.

Doch langsam scheint die Karriere des mittlerweile 71-Jährigen wieder ins Rollen zu kommen. Nicht nur, dass er – gemeinsam mit dem Original-Cast – an einer Neuauflage von "Wer ist hier der Boss" arbeitet, er wird ebenso in der zweiten Staffel des "Sex and the City"-Sequels "And Just Like That" dabei sein.

Das war's aber noch nicht mit dem Danza-Revival: Er hat auch in der bald startenden Teenie-Komödie "Darby and the Dead" auf Disney+ eine (Neben-)-Rolle ergattert. Denn es wird höchste Zeit, dass auch die junge Generation in den Genuss von Tony Danzas Charme kommt!