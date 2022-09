"Do Revenge": 7 ähnliche Filme, die du als Fan lieben wirst

Endlich mal wieder ein Netflix-Film, der so richtig eingeschlagen ist und durch die Bank begeistert: Die subversive schwarze Komödie "Do Revenge" im Hitchcock-Stil dreht sich um die furchterregendsten ProtagonistInnen überhaupt: weibliche Teenager. Drea (Camila Mendes) und Eleanor (Maya Hawke) beschließen, sich an ihren ehemaligen PeinigerInnen zu rächen und greifen dabei auf unübliche Methoden zurück ...

Ein Rache-Thriller in zuckersüß-grellbunter Teen-Ästhetik, der auch noch mit tollen DarstellerInnen (unter anderem feiert Sarah Michelle Gellar in "Do Revenge" ihr Film-Comeback!), vielen Twists und authentischem Gen-Z-Humor punkten kann? Netflix zeigt mit "Do Revenge", dass das durchaus möglich ist!