Die 12 besten Filme auf Disney+, die du sehen musst

Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988)

1947: Ausgerechnet der harmlose Cartoon-Hase Roger Rabbit wird des Mordes an Trickfilm-Produzent Marvin Acme beschuldigt. Verzweifelt bittet er den Detektiv Eddie Valiant (Bob Hoskins), den Fall aufzuklären. Aus Geldnot stimmt dieser zu, begegnet allen Bewohnern von Toonstown aber sehr misstrauisch – denn sein eigener Bruder wurde seinerzeit von einem Toon ermordet ...

Was Regisseur Robert Zemeckis und Produzent Steven Spielberg hier schufen, schrieb Film-Geschichte: "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" war der erste Film, in der Zeichentrick- und Realfilm eine faszinierende Symbiose eingingen – und das auf so kongeniale Weise, die es bis heute kein zweites Mal gibt: "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" ist düsterer Noir-Film genauso wie Action-Komödie, Charakter-Drama, Krimi und Romantik-Streifen.

Präsentiert wird uns eine Welt, in der Political Correctness in der Zeichentrick-Welt noch ein Fremdwort war, in der eine Dreiecksbeziehung zwischen Mann, Animations-Sexbombe und Kaninchen nicht weiter hinterfragt wurde, und in der die Interaktion zwischen Menschen und Cartoon-Figuren so natürlich vonstatten geht, sodass eine perfekte Illusion einer Parallelwelt erzeugt wird. Dass hier obendrein Figuren der verschiedensten Zeichentrick-Studios aufeinandertreffen, macht "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" zu einem filmischen Husarenstück der Extraklasse.

