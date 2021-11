"Das Rad der Zeit": So unterscheidet sich die Serie vom Buch

Mit dem Vorhaben, drei Bücher in eine Staffel zu packen, haben sich die SerienmacherInnen ganz schon etwas vorgenommen – weshalb durchgeführte Änderungen keine Überraschung sein sollten.

Die Geschichte der Fantasy-Reihe handelt von dem Rad der Zeit, dessen Speichen für je ein Zeitalter stehen. Die Frauen der Aes Sedai beschützen mit Magie die Erde vor dem Bösen und Missbrauch dieses Rads. Dabei spielen immer wieder Reinkarnation und Prophezeiungen eine wichtige Rolle.

Mann oder Frau?

Alles dreht sich um den sogenannten Dragon Reborn, der laut einer Legende als Mensch wiedergeboren wurde und die Welt entweder retten oder zerstören wird. Die Aes Sedai, allen voran Moiraine (Rosamund Pike) und Lan (Daniel Henney), versuchen diesen deshalb zu finden und gegebenenfalls aufzuhalten. Dafür beobachten sie einige Auserwählte, die als Dragon Reborn infrage kommen könnten.

In den Büchern erzählt die Legende, dass hinter dem Dragon Reborn ein Mann steckt – in der Serie ist von Anfang an von einer Frau oder einem Mann die Rede. Dadurch besteht die Chance, dass sich die Identität des Dragon Reborns in der Serie ändert und somit künftige Handlungen völlig anders dargestellt werden.