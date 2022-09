"Dead by a Dollar": Trailer zum Western mit Waltz und Dafoe

Comeback für Walter Hill?

"Dead for a Dollar" klingt wie einer jener Western, die die Grenzen zwischen Gut und Böse, Konventionen und Rollenbildern geschickt (und höchst spannend) auflösen und in dem niemand der/die ist, der/die er/sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Auch das Spiel mit der Farbgebung scheint den Film vom durchschnittlichen Western zu unterscheiden.

Dass wir uns auf einen exquisiten Kino-Ritt freuen dürfen, dafür stehen die Chancen durchaus gut – denn am Regiestuhl sitzt niemand geringerer als Legende Walter Hill. Der inzwischen 80-Jährige zeichnete als Produzent für das "Alien"-Franchise sowie in der Rolle des Regisseurs für Genre-Kultstreifen wie "Nur 48 Stunden", "Straßen in Flammen" oder "Red Heat" verantwortlich. Nach zahlreichen Flops in den vergangenen zwei Jahrzehnten könnte Hill mit "Dead for a Dollar" ein würdiges Comeback gelingen.

"Dead for a Dollar" erscheint am 30. September in den USA im Kino sowie als VOD. Ein deutscher Starttermin ist bisher leider noch nicht bekannt.