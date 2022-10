Wenn man an Ryan Reynolds denkt, fallen einem als erstes seine Rollen in "Deadpool", "Free Guy" oder "Green Lantern" ein, doch 2013 war er auch in der Comicverfilmung "R.I.P.D." an der Seite von Jeff Bridges zu sehen. Gegen alle Erwartungen wurde der Film ein Flop, doch anstatt den Misserfolg ruhen zu lassen, erscheint nun ein Sequel.

In der Fortsetzung geht es ebenfalls um eine Gruppe verstorbener GesetzeshüterInnen, die dafür sorgen, dass die Menschheit von Dämonen verschont bleibt. Die Hauptfigur ist diesmal der Sheriff Roy Pulsipher, der in einem Duell im Jahr 1876 erschossen wird. Obwohl er nur seinen Tod rächen will, steigt er zum Chef-Dämonenjäger auf.

Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht: