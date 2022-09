"Der Denver-Clan": Kommt Staffel 6 des Reboots?

"Der Denver-Clan" ist ein Reboot der gleichnamigen, erfolgreichen Seifenoper aus den 1980er-Jahren. Ähnlich wie in der Originalserie wartet auch die The-CW-Serie mit viel Drama auf, doch es gibt auch ein paar Unterschiede. So wurde die Handlung von Denver, Colorado nach Atlanta, Georgia verlegt und der Cast wurde diverser gemacht. Es gibt nun zum Beispiel homosexuelle Figuren und People of Color.

Seit dem 23. September befindet sich Staffel 5 auf dem Streaminganbieter Netflix und erfreut sich dort wieder großer Beliebtheit wie die Platzierung in den Top 5 beweist.

Fans wollen nun sicher wissen, ob sie sich auf noch mehr Intrigen, Machtkämpfe und Zickereien freuen können. Wir verraten euch, ob es eine sechste Staffel geben wird.