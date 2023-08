"Der Auserwählte": Kommt Staffel 2 der Netflix-Serie?

Kommt Staffel 2?

Bisher hat Netflix noch keine weiteren Folgen der Mystery-Serie bestellt.

Das spricht dafür: Die Vorlage „American Jesus“ von Mark Millar ist eine Trilogie. Es gibt also noch zwei weitere Comics, die man in zwei weiteren Staffeln adaptieren könnte.

Das spricht dagegen: Netflix fährt in den letzten Monaten eine harte Absetz-Tour – so sind dieses Jahr schon 27 Netflix-Serien abgesetzt worden. Es wird also kein Leichtes eine Verlängerung zu erreichen.