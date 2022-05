"Der kleine Nick auf Schatzsuche"-Trailer: Familienfilm mit Herz

Basierend auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe

Der Film basiert auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe aus Frankreich, die im Original "Le petit Nicolas" heißt. Der Autor ist René Goscinny ("Asterix"), illustriert wurden die spannenden wie einfühlsamen Geschichten von Jean-Jacques Sempé. Veröffentlicht zwischen 1959 und 1964, erzählen die Bücher die alltäglichen Erlebnisse eines kleinen Jungen namens Nick.

Das Besondere: Die Geschichten gelten als frühes Beispiel für moderne Kinderliteratur, in der die kindliche und nicht die erwachsene Weltanschauung im Mittelpunkt steht. Der Humor der teils subversiven Geschichten resultiert nicht zuletzt aus eben dieser kindlichen Perspektive, die häufig Hand in Hand geht mit einer Fehlinterpretation des Verhaltens der Erwachsenen. Am Ende aber werden meist die Schwachstellen beider Welt-Wahrnehmungen entlarvt.