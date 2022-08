"Der Räuber Hotzenplotz"-Trailer: Neuverfilmung mit Ofczarek

Räuber Hotzenplotz kehrt einfach immer wieder zurück, weil ihm Großmutters Kaffeemühle keine Ruhe lässt. Einst feierte der legendäre Gert Fröbe in dieser Rolle einen seiner größten Erfolge, Jahre später schlüpfte Armin Rohde in die Räuber-Rolle und nun ist es an Nicholas Ofczarek, den rauen Hotzenplotz-Charme spielen zu lassen.

Wie gut der Wiener seine Sache macht, verdeutlicht zunächst ein erster Trailer: