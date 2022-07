Diese 12 Details in berühmten Filmen hat du sicher übersehen

3. Romantik mit Wall-E

In dem Animations-Hit "Wall-E" ertönt einmal der Musical-Song "Put on Your Sunday Clothes", in dessen letzter Zeile eine Vorhersage getätigt wird: Wir werden nicht nach Hause kommen, ehe wir nicht ein Mädchen geküsst haben. Tatsächlich kehrt der Roboter-Held nicht auf die Erde zurück, bevor er mit Eve einen Kuss ausgetauscht hat.