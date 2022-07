In seinem vierten Versuch, dem Tod von der Schippe zu springen, bekommt es Bruce Willis als John McClane mit einem High-Tech-Gangster zu tun, der zunächst seine Freundin in ein Gebäude schickt, um es in die Luft zu jagen. Nachdem McClane die Attentäterin getötet hat, zuckt der Bösewicht richtig aus und leitet jede Menge Gas in das Bauwerk, was eine sofortige Explosion zur Folge hat. Da fragt man sich schon, weshalb er zunächst das Leben der Frau riskiert hat, um eine Zerstörung zu erreichen, die er selber ganz einfach per Computer hervorrufen konnte.

"Stirb langsam 4.0." ist auf Disney+ verfügbar.