Die 6 besten Joker-Auftritte in Kino & TV

Jaoquin Phoenix wird in "Joker" von "The Hangover"-Regisseur Todd Philips zum legendärem "Clown Prince of Crime" aus den Batman-Comics. Bei den Filmfestspielen von Venedig wurde " Joker" von Kritikern und Publikum gefeiert. Am 10. Oktober kommt der Film in die heimischen Kinos. Wir haben hier bereits zusammengetragen, was über den Film bekannt ist: