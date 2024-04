Die vergangenen vier Jahre wurde die Kinolandschaft von der Corona-Pandemie und Doppel-Streiks in Hollywood, aber auch von einigen richtig großen Hits dominiert: "Barbie", "Spider-Man: No Way Home", "Avatar: The Way of Water" und "Top Gun: Maverick" fällt uns da natürlich sofort ein, aber ebenso "Oppenheimer", "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" und "Super Mario Bros. Film". Diese Streifen brachten die Kinokassen zum Klingeln und uns die Möglichkeit, den Alltag hinter uns zu lassen.

Es gab aber auch Filme seit den 2020ern, die trotz Blockbuster-Status und umfassender Marketing-Kampagne sang- und klanglos an den Kinokassen untergingen. Die es nicht schafften, das Publikum in ihren Bann und somit in die Kinosäle zu ziehen – und die somit auch mit großen finanziellen Verlusten einhergingen, denn die Produktionskosten für diese Filme waren hoch. Sehr hoch.

Wir haben uns diese Filme genauer angesehen und präsentieren euch die 10 größten Kinoflops der (bisherigen) 2020er-Jahre: