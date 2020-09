Diese 8 Hollywoodstars verdienten für jedes gesprochene Wort am meisten

1. Dwayne Johnson

The Rock führt diese Liste an, was bei seinem Ruf als Spitzenverdiener ohnehin kein Wunder ist. Überraschend kommt höchstens die Filmwahl, denn die Wrestling-Komödie "Fighting with My Family" aus dem Vorjahr ist bei uns - zumindest bisher - noch gar nicht in die Kinos gekommen. Dafür, dass sich Johnson dort selber spielt, würden seine Worte geradezu mit Gold aufgewogen: er verdiente sensationelle $67.114 pro Wort. Vermutlich war seine Rolle aber auch eher klein, wodurch die Wortmenge eingeschränkt blieb und im Wert stieg.