"Deadpool 2" bei Netflix: Noch mehr Action und Humor

Den Humor von "Deadpool 2" kann man mögen oder nicht. Aber die wenigsten Superhelden-Filme sind so lustig wie dieser. Der Plot des ersten Teils war zwar geradliniger, aber wer "Deadpool" mochte, wird auch "Deadpool 2" lieben. Auch bei der Action punktet der Film. Zwischen den perfekt inszenierten Action-Szenen bleibt kaum Zeit für Atempausen. Dass die nochmalige Zuspitzung bei "Deadpool 2" relativ gut funktioniert, liegt wohl nicht zuletzt daran, dass die gekonnte selbstironische Übertreibung das Grundkonzept des Films ist. Nicht zuletzt wird dadurch auch die Gewalt im Film relativiert.

Wenn "Avengers: Infinity War" der " Herr der Ringe" im Superhelden-Genre ist, dann ist "Deadpool 2" eine Mischung aus Quentin Tarantino ("Pulp Fiction", "Kill Bill") und den Farrelly-Brüdern ("Dumm und Dümmer", "Verrückt nach Mary") – die selbstironische Action-Groteske im Superhelden-Genre.

Last, but not least: Superhelden-Nerds werden auch die Post-Credit-Szene von "Deadpool 2" lieben (die in diesem Fall nicht wirklich nach, sondern während des Abspanns läuft).

"Deadpool 2" ist ab sofort auf Netflix verfügbar