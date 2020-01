"Bad Boys For Life": Eine rachsüchtige Hexe aus Mexiko

Ein Bad Boy zu sein ist keine Frage des Alters – das beweisen Will Smith und Martin Lawrence, indem sie nach 17jähriger Pause wieder in die Rollen von Detektive Lowrey und Burnett schlüpfen, um auf ihre ganz spezielle Art erneut die amerikanische Verbrecherwelt aufzumischen. Diesmal steckt vor allem Burnett gerade in der Midlife Crisis und will sein künftiges Leben komplett anders gestalten, doch Ereignisse, die in einem mexikanischen Gefängnis ihre Ausgang nehmen, werden das verhindern. Auch Lowrey muss eine schmerzhafte Erfahrung machen und auf die harte Tour lernen, dass er gar nicht so kugelfest ist, wie er immer angenommen hatte. Ein schießwütiger Motorradfahrer verursacht gerade Panik im Miami und seiner Waffe fallen einige hochrangige Personen zum Opfer. Eigentlich wird er aber von seiner Mutter dirigiert, die aus Mexiko City die Fäden zieht, weil sie noch eine alte Rechnung zu begleichen hat.