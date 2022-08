Auch erster schwuler Doctor Who

Gatwa wird allerdings noch in anderen Aspekten "Doctor Who"-Geschichte schreiben: Denn er wird nicht nur den ersten Schwarzen, sondern auch den ersten schwulen Doctor Who verkörpern! Das verriet Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother"), der in der kommenden Staffel ebenso mitspielen wird, im Interview mit "Variety" (via "Screen Rant"): "Ich [habe einige Szenen mit Ncuti] und er ist großartig. Er wird der erste schwule Doctor Who sein, der supercool sein wird, ein sexier Doctor."

Die kommende 14. Repräsentation des legendären Doctors dürfte also rundum bahnbrechend werden: Er ist nicht nur (erstmals) Schwarz, sondern auch schwul und anscheinend auch sehr körperbetont. Das gab es in der 60-jährigen Geschichte von "Doctor Who" bislang noch nie. Den Weg der Diversität schlug man bereits 2017 ein, als Jodie Whittaker als erster weibliche Doctor Who gecastet wurde. Wir meinen: Gut so – denn stark individuelle Figuren bringen auch frischen Wind in die etwas angestaubte Serie!