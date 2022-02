An Tag 13 des RTL-Dschungelcamps geht es für zwei Camper zu einer kulinarischen Prüfung und Anouschka Renzi blickt emotional auf ihre Vergangenheit zurück. Am Ende wartet noch eine Überraschung auf die Kandidaten.

Daniel Hartwich (43) und Sonja Zietlow (53) meldeten sich am Mittwochabend aus Südafrika am "bisher heißesten Tag der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel", wie die Moderatoren berichteten. Doch nicht nur das Klima machte den Kandidatinnen und Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (auch via RTL+) zu schaffen. Eine Ekel-Prüfung wartete auf zwei Camper und eine Camperin sprach offen über das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater in der Vergangenheit.