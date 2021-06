Dwayne Johnson plant mit Amazon Studios Weihnachtsfilm

Action-Star Dwayne Johnson (49, "San Andreas", "Fast & Furious 9") lässt sich für Amazon Studios auf ein größeres Weihnachtsfilm-Projekt ein. Gemeinsam wollten sie ein "enormes, lustiges und einzigartiges 'Red One'- Feiertagsuniversum für Familien in aller Welt" schaffen, teilte der Schauspieler am 28. Juni laut "Hollywood Reporter" mit.

Johnson ist bei "Red One" mit seiner Produktionsfirma Seven Bucks und als Hauptdarsteller beteiligt.