Besetzung von "Eileen"

In die titelgebende Hauptrolle schlüpft Thomasin McKenzie. Sie erlangte durch den Independent-Hit "Leave No Trace" erste Bekanntheit, mit "Last Night in Soho" und "Jojo Rabbit" kam sie im Mainstream an und mit "Eileen" wird sie nun wohl endgültig ihren Durchbruch (bei Kritiker:innen) feiern können, wie erste Kritiken erahnen lassen. An ihrer Seite ist Anne Hathaway als Gefängnispsychologin Rebecca zu sehen.

Regie führte William Oldroyd, der vorher für "Lady Macbeth" auf dem Regiestuhl Platz nahm. Das Drehbuch verfassten Luke Goebel und Ottessa Moshfegh, die bereits an "Causeway" zusammengearbeitet haben.