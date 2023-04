"Ein Funken Hoffnung": Trailer zur Anne-Frank-Serie auf Disney+

Miniserie

Mit moderner Feinfühligkeit entstaubt "Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin" die Vergangenheit und verleiht Mieps Geschichte Aktualität und Relevanz. Die Serie versetzt die Zuschauer und Zuschauerinnen in Mieps Lage und stellt die Frage, was das Publikum an Mieps Stelle tun würde und ob sie in der heutigen Zeit den Mut hätten, sich dem Hass ebenso zu stellen. Damals zogen die meisten Menschen den Kopf ein, Miep aber riskierte ihren.

"Als wir von Miep Gies’ beeindruckender Geschichte hörten, hat sie uns sofort gepackt und bewegt. Wir waren überzeugt, dass diese Miniserie über eine ganz alltägliche Superheldin,von der die meisten Menschen noch nie gehört haben, auf eine noch nie dagewesene Weise präsentiert werden muss”, erzählt Carolyn Bernstein, Vize Präsidentin der fiktionalen und dokumentarischen Arbeiten bei National Geographic, in der Presseaussendung.