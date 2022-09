Hast du schon die Netflix-Serie "Fakes" mit "To All the Boys I’ve Loved Before"-Star Emilija Baranac sowie "Grand Army"-Mimin Jennifer Tong gebinged? Noch nicht? Dann musst du das auf jeden Fall ganz schnell nachholen, denn dir entgeht beste Unterhaltung über einen Selbstfindungstrip der etwas anderen Art (Achtung, Spoiler!):

"Fakes" erzählt die Geschichte von zwei besten Freundinnen, die versehentlich eines der größten Imperien für den Handel mit gefälschten Ausweisen in Nordamerika aufbauen. Sie ziehen in ein Penthouse im Stadtzentrum und haben mehr Geld zur Verfügung, als sie ausgeben können, bis ihnen das FBI auf die Schliche kommt und eine Razzia durchführt. Eine von den beiden wandert ins Gefängnis, die andere bleibt auf freiem Fuß.