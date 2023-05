Zwischen Monty Python und Unmengen an Drogen

"Fear and Loathing in Las Vegas" basiert auf Thompsons gleichnamigem Roman, zuvor in Artikelform im "Rolling Stone" erschienen, rund um zwei Trips des Autoren mit dem Rechtsanwalt Oscar Zeta Acosta in die Sin City im Jahr 1971. Anstelle von Thompson macht sich sein quasi Alter Ego, der Journalist Raoul Duke (Depp), mit seinem Anwalt Dr. Gonzo (Benicio del Toro, 56) auf den Weg nach Las Vegas, um dort von einem Offroad-Rennen zu berichten.

Schon auf der Anfahrt befinden sich beide im Rausch: "Wir waren irgendwo in der Nähe von Barstow, am Rande der Wüste, als die Drogen zu wirken begannen." Was folgt, ist ein in einem Trailer als "ultimativer Trip" beschriebener, fast zweistündiger Fiebertraum von einem Film. Einer, der Depp und del Toro durch das "Fledermausland" auf ein Kinoabenteuer in die Stadt der Sünde führt, das seinesgleichen sucht.